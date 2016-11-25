В "Правом секторе" объяснили, почему блокируют выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО

В комментарии Громадському Радіо пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский подтвердил, что представители этой организации блокируют СИЗО.

Как пояснил Скоропадский, члены «Правого сектора» предполагают, что бывших "беркутовцев" могут отпустить сразу после допроса. Но на чем основывается это предположение, Скоропадский объяснить не смог.

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«На 100 процентов мы ничего не можем знать, но такое предположение есть. Оно основано на предыдущих историях в течение трех лет, когда ни один из убийц Евромайдана не был наказан», — рассказал Скоропадский.

Как сообщал УНИАН, в Киеве несколько десятков человек блокируют выезд экс-«беркутовцев» из Лукьяновского СИЗО в Святошинский суд, где должен состояться допрос Януковича.