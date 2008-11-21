Ни дня без миллиона - ГАИ похваляется «урожаем»

За четверо суток - с 17 по 20 ноября 2008 года - работники Государственной автоинспекции по составленным протоколам оштрафовали водителей-нарушителей на общую сумму 7 млн. 490,21 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, за упомянутый период сотрудники ГАИ выявили на автодорогах 41 тыс. 734 правонарушения, из которых 26 тыс. 610, – грубые.

При этом нарушители Правил дорожного движения на автомобилях “престижных” марок должны оплатить в государственную казну 931,04 тыс. грн. штрафов.

Также выявлены 1 тыс. 947 нарушителей, которые руководили автомобилем в нетрезвом состоянии, из них 82 были за рулем «престижных» автомобилей. Больше всего пьяные водители на дорогих автомобилях выявлены в Одесской области – 12 и Днепропетровской - 10.

Среди других грубых нарушений Правил дорожного движения за четверо суток работники ГАИ зафиксировали 1 тыс. 957 случаев нарушений правил обгона, из них 276 – водителями транспортных средств «престижных» марок; нарушений проезда перекрестков – 1 тыс. 703 («престижными» марками -184); нарушений скоростного режима - 7757 (1239); нарушений проезда на запретительный сигнал светофора или жест регулировщика - 1385 (169); нарушений правил остановки, стоянки - 11362 (994); нарушений, связанных с проездом по тротуарам или пешеходным дорожкам - 499 («престижных» марок - 60).

Среди задокументированных работниками ГАИ за четыре дня нарушений Правил дорожного движения 5 тыс. 571 выявлено с помощью приборов фото- и видеофиксации. В частности, приборы зафиксировали 1024 нарушений ПДР транспортными средствами «престижных» марок.

Как сообщал УНИАН, в Украине 17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Этим законом предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за грубые нарушения Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запретительный сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 1360-2550 грн.

За грубые и систематические нарушения Правил дорожного движения решения о наказании в виде лишения права управления транспортным средством или взыскании штрафа значительного размера будут приниматься только судом.