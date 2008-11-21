На 22 и 23 ноября в Херсонской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, в связи с перемещением активного циклона 22 и 23 ноября по области и городу Херсону ожидаются сложные погодные условия: дождь с мокрым снегом, порывы ветра 17-22 м/с, в Приазовье - 25-30 м/с, снижение температуры 23 ноября ночью и днем до 0-4 мороза.