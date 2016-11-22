На Днепропетровщине расследуют законность выплаты 4,3 миллиона адресной помощи переселенцам

В Днепропетровской области прокуратура начала расследование 9 уголовных дел относительно законности выплаты из бюджета в течение 2014-2016 гг. 4,3 млн грн адресной помощи переселенцам.

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Как сообщили УНИАН в прокуратуре Днепропетровской области, уголовные производства в отношении работников управления труда и социальной защиты населения в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Павлограде и Никополе начато 18 ноября.

«Указанные работники, ненадлежащим образом исполняющие свои служебные обязанности, не проконтролировав достоверность сведений переселенцев, назначили выплату пособия лицам, не имеющим оснований ее получать», - говорится в сообщении.

Это, в частности, переселенцы, которые имеют депозитные средства в суммах, превышающих 10-кратный размер прожиточного минимума; являются собственниками жилых помещений, расположенных в других регионах; владеют двумя или более транспортными средствами. Также помощь безосновательно назначалась людям в тот период, когда они не находились на подконтрольной Украине территории.

Уголовные производства открыто по ч. 1,2 ст. 364 и ч. 1 ст. 190 УК Украины (злоупотребление служебным положением, служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия и мошенничество).

Досудебные расследования в указанных уголовных процессах продолжаются.