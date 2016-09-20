ЕС готов предоставить дополнительные средства для переселенцев с Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания рабочей сессии четвертого заседания Парламентского комитета ассоциации Украина - Европейский Союз.

"Мы готовы мобилизовать дополнительные средства для уменьшения страдания населения. Мы не забываем, что существует 2-3 млн людей, которые страдают в повседневной жизни из-за этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы мобилизовать дополнительную гуманитарную помощь для этого", - отметил Мингарелли.

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При этом он заявил, что ситуация на не подконтрольной правительству Украины территории Донбасса не очень хорошая, как и ситуация в оккупированном Крыму, где это особенно касается крымских татар.

Также Мингарелли напомнил, что представительство ЕС в Киеве уже обращалось к украинским властям по поводу скорейшего возобновления выплат социальной помощи внутренним переселенцам. При этом он отметил, что ЕС не пытается никого учить, а учитывает ситуацию, которая произошла в оккупированной Абхазии.

"И если вы хотите иметь возможность, чтобы содействовать примирению, пожалуйста, позаботьтесь о внутренне перемещенных лиц", - сказал Мингарелли.