ЕС готов предоставить дополнительные средства для переселенцев с Донбасса
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли заявляет, что Европейский Союз готов выделить дополнительные средства на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время заседания рабочей сессии четвертого заседания Парламентского комитета ассоциации Украина - Европейский Союз.
"Мы готовы мобилизовать дополнительные средства для уменьшения страдания населения. Мы не забываем, что существует 2-3 млн людей, которые страдают в повседневной жизни из-за этого конфликта. И мы сделаем все возможное, чтобы мобилизовать дополнительную гуманитарную помощь для этого", - отметил Мингарелли.
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При этом он заявил, что ситуация на не подконтрольной правительству Украины территории Донбасса не очень хорошая, как и ситуация в оккупированном Крыму, где это особенно касается крымских татар.
Также Мингарелли напомнил, что представительство ЕС в Киеве уже обращалось к украинским властям по поводу скорейшего возобновления выплат социальной помощи внутренним переселенцам. При этом он отметил, что ЕС не пытается никого учить, а учитывает ситуацию, которая произошла в оккупированной Абхазии.
"И если вы хотите иметь возможность, чтобы содействовать примирению, пожалуйста, позаботьтесь о внутренне перемещенных лиц", - сказал Мингарелли.