Протестующие побили окна в "офисе Медведчука" в центре Киева – СМИ (фото, видео)

В понедельник вечером активисты начали штурм предполагаемого офиса экс-главы АПУ Виктора Медведчука на площади Льва Толстого. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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По информации агентства, у здания находится несколько сотен активистов и люди продолжают заходить со стороны улицы Крещатик. Протестующие ломают дверь. Полиция пока не вмешивается.

В свою очередь "Громадське" сообщает, что протестующие побили окна в офисе, а также зажгли файеры.

Nacjonaliści demolują biuro Medwedczuka pic.twitter.com/zD5oAD3zQh — Piotr Andrusieczko (@PAndrusieczko) November 21, 2016

Как ранее писал ТСН, колонна с Майдана, где отмечалась годовщина Революции достоинства, отправилась к офису политика Виктора Медведчука, кума российского президента Владимира Путина. На Майдане осталось около двух сотен человек.

Колонну активистов под сине-желтыми и красно-черными флагами сопровождало значительное количество правоохранителей. От Майдана активисты дошли до площади Льва Толстого. Силовики стали границей возле предполагаемого офиса Медведчука.

Ранее УНИАН писал, что в центре Киева произошли стычки с правоохранителями, снова пылают покрышки