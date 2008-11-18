МИД Украины откроет свое представительство в Харькове

Кабинет министров Украины распоряжением № 1419-р от 12 ноября 2008 года согласился с предложением Министерства иностранных дел об образовании его Представительства в Харькове.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Финансирование Представительства МИД в Харькове будет осуществляться за счет расходов, предусмотренных в государственном бюджете для внешнеполитического ведомства.

Планируется, что в составе Представительства будет работать 2 человека.

Правительство поручило Харьковской облгосадминистрации обеспечить Представительство МИД необходимым помещением.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО 12 ноября заявил о намерении МИД Украины открыть в Харькове свое представительство.

«Мы имеем свои представительства практически во всех регионах Украины, кроме Востока, где у нас проходят, так сказать, очень серьезные международные мероприятия. У нас там работает несколько еврорегионов, там есть представительства иностранных государств и консульств, поэтому МИД должен иметь там и свое представительство», - сказал В.ОГРЫЗКО.