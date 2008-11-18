По областям прошли акции “альтернативных профсоюзов”

В регионах Украины состоялись акции протеста “альтернативных профсоюзов” – Забастовочного фонда Украины и Национального форума профсоюзов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН из Ивано-Франковска, в областном центре акция состоялась напротив дома Совета профсоюзов области. Ее участниками были более двух сотен молодых людей (в основном студенты) с бело-голубыми профсоюзными флагами и социальными лозунгами. Во время митинга были озвучены «Три требования профсоюзов к правительству» и «Три требования к Верховной Раде Украины»: сохранить существующие рабочие места и создать миллион новых рабочих мест, уравнять минимальную заработную плату с реальным профсоюзным минимумом, отменить необоснованное повышение тарифов на газ, электроэнергию, транспорт и жилищно-коммунальные услуги. Профсоюзовцы требуют согласовывать с ними Государственный бюджет Украины, не принимать новый Трудовой кодекс в варианте, предложенном народными депутами и предоставить профсоюзам право законодательной инициативы.

По словам председателя Совета профсоюзов области (Федерации профсоюзов Украины) Игоря БАСЮКА, организаторы этой акции приглашали приобщиться к ней, однако в ФПУ считают, что это четко продуманная в Киеве масштабная рейдерская атака, цель которой - захватить имущество профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН из Днепропетровска, в этом городе в акции протеста перед зданием облгосадминистрации приняли участие 300 человек. Митинг прошел без нарушения правопорядка.

Как передает корреспондент УНИАН из Луганска, здесь акция Национального форума профсоюзов Украины состоялась на Театральной площади. В ней приняли участие около 100 человек, преимущественно студенческого возраста.

В интервью УНИАН заместитель председателя Федерации профсоюзов Луганской области Дмитрий ЖУРАКОВСКИЙ выразил негативное отношение к акции. По его словам, 16 ноября в Луганске планировался рейдерский захват здания ФПУ.

Как передает корреспондент УНИАН из Кировограда, сегодня в городе также состоялся митинг, организованный Забастовочным фондом Украины. На площади возле дома Федерации профсоюзов Кировоградской области собрались около 150 человек, большинство из которых студенты.

Вместе с тем председатель Федерации профсоюзов Кировоградской области Александра ЗАЛЕВСКАЯ сегодня во время пресс-конференции заявила, что представители возглавляемой ею организации третьи сутки подряд дежурят в доме профсоюзных объединений, остерегаясь рейдерского захвата.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Донецка, в этом городе в митинге Национального форума профсоюзов Украины приняли участие около 200 человек.

Лидер Донецкого отделения Национального форума профсоюзов Украины Игорь КОСТЕНОК после митинга заявил журналистам, что "акция, которая прошла в областях Украины, имела предупредительный характер, но ни в коем случае не агрессивный. Мы хотим объявить, что есть такая профсоюзная организация, что наши цели сугубо социальные по защите прав трудящихся".

На вопрос об отношении к сосуществованию НФПУ и ФПУ, он ответил: "Под солнцем должно быть место всем. Самое главное, чтобы мы эффективно защищали права трудящихся. Если ФПУ будет это делать, то мы им лишь будем помогать".

По данным пресс-службы Федерации профсоюзов Украины, подобные акции Национального форума профсоюзов Украины состоялись также в Киеве, Запорожье, Тернополе, Черкассах и Чернигове.

Пресс-служба отмечает, что все эти так называемые предупредительные акции в регионах, как и в Киеве, проходили под флагами Федерации профсоюзов Украины, хотя ФПУ официально заявила, что их не поддержит и никакого отношения к ним не имеет.

Как сообщал УНИАН, Национальный форум профсоюзов Украины заявил о намерении провести 18 ноября всеукраинскую предупредительную акцию профсоюзов с требованием защиты прав и интересов трудящихся.

Со своей стороны председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ призвал граждан Украины остерегаться “самозванцев от профсоюзов”. По его словам, “так называемый Национальный форум профсоюзов Украины давно превратился в пустую юридическую форму, поскольку из него официально вышли практически все организации, которые раньше были его членами”.