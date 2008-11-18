Польшу заинтересовал проект модернизации Ми-24

Польша проявляет заинтересованность в реализации украинско-французского проекта по модернизации ударных вертолетов Ми-24.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Польши Богдан КЛИХ после встречи с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ, которая состоялась сегодня в рамках официального визита главы польского военного ведомства в Украину.

«Мы с большой заинтересованностью рассматриваем предложения украинской стороны относительно этого проекта. Этот вопрос также был предметом нашего обсуждения с министром обороны Украины», - отметил Б.КЛИХ.

Он пояснил, что Польша использует свои боевые вертолеты Ми-24 и транспортные Ми-17 в Афганистане, где польский военных контингент принимает участие в операции НАТО по содействию стабильности.

«Использование вертолетов - важный фактор эффективного выполнения заданий в Афганистане. Именно поэтому мы заинтересованы в их модернизации», - сказал министр обороны Польши.

Как сообщал УНИАН, украинские и французские предприятия оборонно-промышленного комплекса совместно будут реализовывать проект по модернизации боевого ударного вертолета Ми-24, который состоит на вооружении в Вооруженных силах Украины.

Об этом в октябре 2008 года заявил первый заместитель министра промышленной политики Украины Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ.

По словам В.НЕМИЛОСТИВОГО, украинская сторона рассматривает этот проект как первый яркий пример кооперации и координации действий между предприятиями Украины и Франции.

«Модернизированный вариант Ми-24 найдет спрос как на внутреннем украинском рынке – для потребностей Вооруженных сил, так и на внешнем, в частности, для участия в операциях ООН и НАТО”, - сказал заместитель министра.