Налоговики нашли через вэб-сайт "теневых" антикваров

Налоговики Полтавы во время проведения оперативных мероприятий изъяли у «теневых» антикваров предметов старины на 4,2 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя – начальник Управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области Олег ДИГТЯРЬ.

По его словам, сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНИ в Полтаве осуществили проверку одного из антикварных салонов-магазинов на территории областного центра.

Указанное заведение, владельцем которого является местное частное предприятие, располагалось в центральной части Полтавы и, кроме осуществления операций по покупке-продаже предметов искусства и различных раритетов, также специализировалось на предоставлении профессиональных консультационных услуг по оценке антиквариата. Салон-магазин широко рекламировал свою деятельность через собственный веб-сайт и выпуск специализированного полиграфического каталога для коллекционеров.

Как отметил О.ДИГТЯРЬ, уже в начале проверки выяснилось, что в документах предприятия-владельца этот объект торговли антиквариатом вообще нигде не фигурирует. Лицензии на право осуществления операций с предметами искусства, антиквариата и изделиями из драгоценных металлов, что предусматривается ст. 9 Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» и другими законодательными актами, данный субъект хозяйствования не получал. Вместо этого по указанному адресу в отчетности частного предприятия указывался магазин по реализации товаров абсолютно другой категории, однако предоставить налоговикам соответствующие разрешительные документы от местных органов власти на право размещения хотя бы такого торгового объекта, представители предприятия так и не смогли.

В то же время установлено, что все договора по приобретению и реализации антикварных вещей, проведенные персоналом этого «виртуального» салона-магазина за период его деятельности, в официальной отчетности предприятия вообще не отображались, и, соответственно, происходили в откровенно «теневой» плоскости.

По результатам проведенной проверки сотрудниками налоговой милиции составлен админпротокол по признакам ст. 164 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях». Выявлены предметы искусства и старины: картины и иконы разных эпох, наиболее давние из которых датируются XVII веком н.э., старинные часы известных фирм, изделия из фарфора и серебра - в числе которых предметы культа и бытового назначения, старинные монеты, отечественные и иностранные военные награды, а также другие раритеты общим количеством около 500 единиц, описанное и изъято. Общая ориентировочная стоимость изъятых предметов старины составляет более 4,2 млн. грн.