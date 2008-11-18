В Киеве эвакуировали пассажиров и персонал Центрального вокзала

В Киеве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва центральной платформы эвакуированы пассажиры и персонал Центрального железнодорожного вокзала.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в 12.05 по телефону 02 в дежурную часть милиции поступила информация о том, что в ближайшее время должна взорваться центральная платформа вокзала. Через 10 минут после получения этой информации милиция эвакуировала людей.

Как отметили в ЦОС, сейчас поезда не подаются на эти платформы, а подходят к подъездным колеям.

На месте работают следственно-оперативные, взрывотехнические и другие оперативные службы.

Также устанавливается таксофон, с которого поступила анонимная информация, и личность звонившего по телефону.