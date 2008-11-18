В Прикарпатье открыли первый в Украине приют для туристов

В Прикарпатье открыт первый в Украине приют для туристов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам туризма, евроинтеграции, внешним связям и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Приют для туристов открыт на горной долине Плисце, что в 9 км от села Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

Священник отец Иван, который освятил приют, подарил ему икону Св. Николая, хранителя всех путешествующих.

В открытии приюта 17 ноября приняли участие туристы из Польши и разных городов Западной Украины, в основном те, кто принимал участие в его строительстве. После освящения приюта и совместной молитвы туристы собрались возле вечерней ватры, где пообщались и обсудили планы на будущее.

Руководитель туристической ассоциации “Переходы” из Богородчан Орест КУПЧАК сообщил об инициативе членов ассоциации построить новый приют на полонине Рущина возле горы Сивуля (на которую туристы любят осуществлять восхождение) и выразил надежду на поддержке этих начинаний со стороны облгосадминистрации.

Первый приют для туристов сможет защитить путешествующих в плохую погоду или тех, кого ночь застанет в горах.