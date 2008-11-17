У Ющенко придумали, как проще договорится с Россией про газ?

Реализация проекта Nabucco облегчит переговоры по поставкам газа с Российской Федерацией, считает уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

Рассказывая журналистам в Киеве в понедельник об итогах Бакинского энергетического саммита, Соколовский отметил, что на нем "определен как приоритетный газопровод "Набукко", пишет Украинская правда.

"Из дискуссии на уровне министерско-экспертном я понял, что проект "Набукко" серьезно сдвинулся с места", - сказал Соколовский.

Он напомнил, что Украина не раз заявляла о том, что она заинтересована в реализации этого проекта, поскольку для нее есть шанс получать альтернативный газ.

Соколовский отметил, что проект " Набукко" - это реальный выход каспийского газа, как альтернативного, на европейский рынок.

"Это облегчит нам дело на переговорах с нашими стратегическими партнерами", - отметил Соколовский.