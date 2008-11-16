Киевский "десант" штурмом взял Дом профсоюзов во Львове

Сегодня около 10 часов утра группа неизвестных лиц совершила попытку силового захвата здания на проспекте Шевченко в центре Львова, в котором находится объединение профсоюзов Львовщины. Нападающие, не взирая на присутствие охранника, выломили двери, ворвались в здание и забаррикадировались в помещении.

Как сообщил УНИАН начальник Львовского городского управления внутренних дел ГУ МВД Украины во Львовской области Игорь ЦЫКАЛО, на место события оперативно прибыло руководство львовской милиции, а также бойцы спецподразделения «Беркут».

«Стражам порядка удалось разблокировать вход в помещение и задержать одного из нападающих, которым оказался житель Киева Василий ГЛУШКО. Другим членам группы удалось убежать и на данное время стражи порядка предпринимают меры для установления их местонахождения и задержания. У нас имеется оперативная информация, что все нападающие прибыли из Киева на двух микроавтобусах марки «Фольксваген-транспортер» и все подразделения ГАИ сориентированы на задержание этих микроавтобусов», - отметил главный милиционер Львова.

Он также сообщил, что во время обследования помещения профсоюзов были обнаружены поврежденные двери в служебные кабинеты и разбитые оконные стекла.

«По этому факту, который нельзя назвать ничем другим, как попыткой рейдерского захвата государственного учреждения, сегодня или завтра будет возбуждено уголовное дело, а дело задержанного будет передано в суд за сопротивление работникам милиции», - сказал И.ЦЫКАЛО.

По его словам, милиция выяснила, что задержанный несколько дней назад подал официальную заявку во Львовский городской совет от имени некой организации «Альтернативные профсоюзы» на проведение 18 ноября акции пикетирования возле помещения Объединенных профсоюзов Львовщины. Работникам милиции он сообщил, что все лица, которые сегодня совершили захват и блокировку здания профсоюзов, приехали с Киева, а сам он лишь вчера был принят на работу в одну с киевских организаций.

«Мы сейчас выясняем, кто стоит за данной акцией, целью которой, судя по всему, было сменить руководство профсоюзов Львовщины силовыми методами», - сообщил начальник львовской милиции.