Синод УПЦ переставил двух епископов и снял священника-журналиста

Священный синод Украинской православной церкви, заседание которого состоялось под председательством Митрополита Киевского и всей Украины Блаженнейшего ВЛАДИМИРА, принял решение об освобождении епископа Сумского и Ахтырского ИЛАРИЯ (ШИШКОВСКОГО) от управления Сумской епархией. Такое решение Священный синод принял после заслушивания рапорта председателя Церковного суда УПЦ МП митрополита Черновицкого и Буковинского АНУФРИЯ «о судебных деяниях и состоянии дел в Сумской епархии».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии, архиепископом Сумским и Ахтырским и управляющим Сумской епархией синод назначил преосвященного ИОАННА (СИОПКО), бывшего архиепископа Херсонского и Таврического, освободив его от управления Херсонской епархией.

Вместе с тем, епископом Херсонским и Таврическим, управляющим Херсонской епархией назначен епископ ИЛАРИЙ (ШИШКОВСКИЙ).

Одновременно синод утвердил указ управляющего Сумской епархией (№ 16 от 15.04.2008) относительно освобождения протоиерея Георгия БАВЫКИНА от должности настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора города Сумы.

За нарушение церковной дисциплины синод запретил клирику Сумской епархии протоиерею Г.БАВЫКИНУ священнослужения сроком на три года «до полного раскаяния». Настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы назначен управляющий Сумской епархией архиерей.

Как передает корреспондент УНИАН, принятое синодом УПЦ МП решение стало следствием длительного недоразумения и противостояния между ИЛАРИЕМ и Г.БАВЫКИНЫМ. Последний имеет большой авторитет среди прихожан собора и верующих областного центра, и является едва ли не единственным в Украине среди священнослужителей членом Национального союза журналистов Украины, а также ведущим еженедельной православной программы на одном из сумских телеканалов.