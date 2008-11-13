Сыну депутата, который убил девушку, обвинение до сих пор не выдвинули

Следствие ожидает результатов экспертиз по делу об аварии с участием сына депутата Симферопольского городского совета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА Виталия ФАЙНГОЛЬДА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ. (В результате ДТП погибла 25-летняя байкер Анна Мишуткина - УНИАН).

«Там еще разбираться и разбираться. Ждем экспертиз крови и экспертиз механизма – машины. Там много (экспертиз), там сложный процесс», - сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

Обвинение В.ФАЙНГОЛЬДУ может быть предъявлено на основании вывода экспертиз и вывода следствия. «Дело сразу было возбуждено в отношении лица и оно так и остается, в общем-то… Но в отношении него (В.ФАЙНГОЛЬДА) обвинение не предъявлено. Оно (обвинение) может быть предъявлено на основании вывода экспертиз и вывода следствия», - отметил начальник пресс-службы милиции Крыма.

Он также сказал, что, «в принципе, неправильно говорить» о том, что В.ФАЙНГОЛЬД проходит по делу как свидетель, как об этом написали СМИ. «Окончательно решает суд. А в принципе, неправильно (так говорить). Ему не предъявлено обвинение - сейчас его назвать обвиняемым нельзя», - отметил начальник пресс-службы милиции Крыма.

А.ДОМБРОВСКИЙ прокомментировал появившуюся в СМИ со ссылкой на него информацию о том, что В.ФАЙНГОЛЬДУ не запрещено выезжать за границу. «Это не мне решать такие вопросы. Что значит – «не запрещено»?.. Идет следствие, и он (В.ФАЙНГОЛЬД – УНИАН) обязан являться на первый зов следователя», - сказал руководитель пресс-службы крымского Главка МВД.

«Надеемся, до конца года уже в суде будет дело», - добавил А.ДОМБРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, ночью 16 сентября в районе железнодорожного вокзала Симферополя произошла авария с участием мотоцикла «Сузуки» и автомобиля Bentley. Удар автомобиля был такой силы, что мотоцикл разорвало на куски. Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя автомобилями. В результате ДТП погибла водитель мотоцикла. Водитель Bentley, по данным ГАИ, получил сотрясение головного мозга. На похороны А.Мишуткиной приехали байкеры из городов Крыма и регионов Украины. У А.Мишуткиной осталась малолетняя дочь.

Дело находится на контроле министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Газета «Сегодня» 13 ноября сообщила, что В.ФАЙНГОЛЬД проходит в уголовном деле как свидетель и ему не запрещено выезжать за пределы страны.