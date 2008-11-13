Погода на выходные

В ближайшие дни синоптики обещают в Украине относительно теплую и сухую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, завтра, 14 ноября, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Луганской области - до 5° мороза, на крайнем юге 4-6° тепла; днем в Украине 4-9° тепла, на Закарпатье и в южной части местами 10-14°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-4° тепла.

15-16 ноября удержится преимущественно сухая погода. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей, 16 ноября и в северных и западных областях 1-6° тепла; днем 5-10° тепла, в южных областях и на Закарпатье 8-13°, в Крыму до 15°.

17 ноября в западных, северных и восточных областях местами небольшой дождь, ночью 18 ноября в восточной части и Приазовье умеренные дожди, местами возможен мокрый снег; на остальной территории без осадков. Температура ночью 17 ноября 0-5° тепла, 18 ноября от 4° мороза до 2° тепла, на побережье морей 3-5° тепла, днем 2-8°, на юге до 10°. В Крыму 17 ноября ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; 18 ноября ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура ночью в Киеве около 0°, днем 5-7° тепла; по области - ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

15-16 ноября в столице и области существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь пройдет днем 16 ноября. Температура ночью 15 ноября от 2° мороза до 3° тепла, 16 ноября 1-6° тепла; днем 5-10° тепла.

17 ноября местами небольшой дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. 18 ноября без осадков, температура ночью 0-4° мороза, днем 1-6° тепла.