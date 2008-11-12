Половину лекарств аптеки продают с 200-процентной наценкой

Государственная налоговая администрация, осуществляя проверку обоснованности повышения цен на лекарственные препараты в Украине, столкнулась с большим количеством случаев продажи лекарств аптеками с 200%-ной наценкой.

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной налоговой администрации Александр БУХАНЕВИЧ, пишет газета «Дело».

По его информации, сотрудники ГНАУ ежедневно проверяют около 400 аптек.

«Анализ цен подтвердил: почти все аптеки, избранные для мониторинга, больше половины препаратов (из 20 контролируемых наименований) реализуют с наценкой в 150-200%», - сказал А.БУХАНЕВИЧ. Хотя, добавил он, существует реальная возможность приведения торговой наценки на лечебные средства к уровню 25%.

Свое мнение первый заместитель главы ГНАУ обосновал тем, что сегодня в аптеках продаются лекарства, которые закупались по цене пятимесячной давности. При этом импорт лечебных препаратов в 2008 году составил 6,1 млрд. грн., а более 50% препаратов завезено через нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах и зонах со льготным режимом налогообложения.

Поэтому, подытожил А.БУХАНЕВИЧ, объяснения аптек о подорожании в связи с повышением производителями и оптовыми складами цен на продукцию безосновательны.

Как сообщал УНИАН, во второй половине октября в Украине было зафиксировано подорожание лекарств. 17 октября правительство ограничило до 10% оптовую надбавку и до 25% - розничную надбавку на цены на лекарства.

Налоговые органы в связи с повышением цен на лекарства начали оперативные проверки аптек.