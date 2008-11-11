Секретариат Президента и СНБО проверяют Пограничную службу

С 3 по 20 ноября в соответствии с Указом Президента Украины в Государственной пограничной службе работает инспекционная комиссия Секретариата Президента и работников аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины по проверке реализации мер по развитию пограничного ведомства.

Как сообщили УНИАН, в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Госпогранслужбы, возглавляет инспекторский состав заведующий отдела по вопросам контроля за деятельностью Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, заместитель главного инспектора Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований Главной службы и оборонной политики безопасности Секретариата Президента Украины Степан НИКОЛАЕНКО. Всего пограничное ведомство проверяют 38 инспекторов.

Сейчас инспекторские группы работают в Восточном, Южном и Западном региональных управлениях. До этого инспектировались Администрация Государственной пограничной службы Украины, органы обеспечения та ОКПП «Киев».