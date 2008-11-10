Цены на руду, уголь и металл теперь стабилизируются

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН отмечает, что Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и предприятиями горно-металлургического комплекса будет способствовать стабилизации внутренней ценовой ситуации на горнорудную, угольную и металлургическую продукцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики. (УНИАН: сегодня, 10 ноября, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО от имени правительства подписала Меморандум о взаимопонимании с предприятиями горно-металлургического комплекса и профсоюзами. Свои подписи под Меморандумом поставили владельцы и топ-менеджеры мощнейших предприятий отрасли.)

По информации пресс-службы, с целью оперативного реагирования на ситуацию, сложившейся в горно-металлургическом и химическом комплексе, определения направлений стабилизации и разработки предложений формирования государственной политики в отмеченных отраслях Кабинетом Министров Украины была создана Комиссия по вопросам стабилизации ситуации, сложившейся в горно-металлургическом и химическом комплексе во главе с министром экономики Украины.

На ее заседаниях рассматривались вопросы стабилизации внутренней ценовой ситуации на горнорудную, угольную и металлургическую продукцию, повышения конкурентоспособности отечественной металлургической продукции, создания благоприятных условий для увеличения экспортного потенциала продукции отмеченных отраслей, а также анализировалась текущая ситуация на предприятиях горно-металлургического и химического комплексов. Для участия в роботе Комиссии привлекались руководители и специалисты основных производителей продукции в отмеченных отраслях предприятий, представители ассоциаций и объединений предприятий.

Именно эта комиссия готовила проект Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и предприятиями горно-металлургического комплекса, поинформировал Б.ДАНИЛИШИН.

По словам руководителя экономического ведомства страны, Меморандум направлен, в первую очередь, на стабилизацию внутренней ценовой ситуации на горнорудную, угольную и металлургическую продукцию, сохранение рабочих мест, заработной платы и других социальных гарантий для работников отрасли, развитие внутреннего рынка и уменьшение его зависимости от колебаний конъюнктуры мирового рынка, а также на организацию работы на предприятиях на уровне не меньше минимальных объемов, которые обеспечивают сохранение производственных мощностей в рабочем состоянии в соответствии с балансом производства чугуна и потребления кокса.