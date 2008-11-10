В Украину пришел первый транш кредита МВФ

циональный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов для поддержания стабильности национальной валюты и рекапитализации банков.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя правления НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

По его словам, для того, чтобы определить, каким банкам будут предоставлены средства, необходимо провести их «диагностическое обследование».

«Сейчас мы как раз и занимаемся этой работой… Пока мы видим проблему лишь в одном банке – в «Проминвестбанке», но там сейчас появился новый собственник, который взял обязательство, что справится сам с финансовой ситуацией в банке», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.