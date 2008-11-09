УБОП накрыл подпольный водочный завод, снабжавший пол-Украины

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ривненской области разоблачили преступную группу, участники которой создали мощный подпольный водочный завод в селе Шпанив Ривненского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Украины Вадима ЛАШУКА, злоумышленники наладили массовое производство фальсифицированной алкогольной продукции с использованием поддельных марок акцизного сбора. Контрафактную водку они реализовывали через ряд предприятий на территории Ривненской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областей. Покупатели фальсифицированного алкоголя обеспечивались комплектом поддельных документов, необходимых для бухгалтерского учета (товаротранспортные накладные, сертификаты соответствия, копии лицензий на право реализации оптовых партий алкогольной продукции и т.д.).

Во время спецоперации были проведены несколько оперативных закупок алкогольной продукции и проведено ее экспертное исследование. По заключению экспертов, водка, приобретенная, в частности, в нескольких магазинах в Ривном и на оптовом складе, не отвечает обязательным требованиям качества, а также рецептурному составу алкогольного напитка. Кроме этого, исследование подтвердили: фальсифицированный алкоголь изготовлен в заводских условиях с использованием соответствующего технологического оборудования.

Во время проведения санкционированного обыска на подпольном заводе оперативники УБОП изъяли суррогат на сумму почти 3 млн. грн.: 400 тысяч бутылок алкогольных напитков разных наименований с поддельными марками акцизного сбора. Также были найдены 140 тыс. марок акцизного сбора с явными признаками подделки и этикетки на алкогольные напитки известных торговых марок. На момент проведения операции на „теневом” водочном заводе находилось 40 работников, которые изготовляли контрафактную продукцию и загружали ее в автомобили.

В целом во время оперативно-разыскных мероприятий было проведено 18 санкционированных обысков, в частности на двух государственных предприятиях, а также по местам работы и фактического проживания начальника регионального управления Департамента контроля над производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий ГНА в Ривненской области.

По материалам УБОП следственным управлением областной милиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, отметили в ГУБОП МВД Украины.