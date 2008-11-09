Ударим автобаном по кризису и рецессии

Строительство дорог в Украине будет финансироваться за счет кредитов международных организаций и новых налогов - Гуржос

Киев. 8 ноября. УНИАН. Строительство автодорог в Украине планируется финансировать за счет кредитов международных финансовых организаций, а также за счет средств государственного бюджета и новых налогов.

Об этом сообщил председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Вадим ГУРЖОС в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Привлечение частных инвестиций и коммерческих кредитов в настоящее время стало проблемой. Ситуация эта, похоже, сохранится и в ближайшие годы. Поэтому остаются два источника — кредиты международных финансовых организаций (ЕБРР, МБРР), а также бюджетного финансирования», — сказал он.

В.ГУРЖОС отметил, что 10 млрд. грн. на строительство дорог должны быть выделены из специального фонда госбюджета. «За счет экономии, отказа от каких-либо социальных программ и других непопулярных мер, которые называются «затянуть пояса», — можно выкроить еще около 20 млрд. грн. Это приблизительно те объемы средств, которые можно реально освоить на протяжении года по текущим проектам», — добавил руководитель «Укравтодора».

По словам В.ГУРЖОСА, также «высокая возвращаемость» дорожного строительства позволяет государству выделять на него средства за счет дефицита бюджета. «Ведь эти деньги не будут направляться непосредственно на потребление, как пенсии и помощи. Значительная часть их через различные налоги — НДС, налоги с прибыли предприятий и прибыли физических лиц — будет возвращаться государству. Другая часть этих денег будет перераспределена в другие отрасли экономики», — объяснил он.

Кроме того, для привлечения инвестиций на строительство дорог «Укравтодор» предлагает внести изменения в налоговое законодательство. По словам В.ГУРЖОСА, прежде всего это изменение акцизов на нефтепродукты с учетом того, что цена на нефть падает, и эту уценку необходимо компенсировать увеличениями акцизов. Желательно также, отметил он, ввести дополнительные налоги на предметы роскоши.

По его словам, для расширения базы налогообложения и увеличения ставок «Укравтодор» предлагает внести изменения в закон «Об источниках финансирования дорожного строительства», а также принять законы «О внесении изменений в закон Украины «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог», «О частно-государственном партнерстве», «Об изъятии земель для общественных нужд».