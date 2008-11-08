ОПЕК: Если цены на нефть будут падать, придется сокращать добычу

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может вновь сократить добычу нефти, если предыдущее сокращение на 1,5 млн барр. в день, одобренное в октябре 2008 г., не даст результатов и падение цен на "черное золото продолжится". Такое заявление сегодня сделал президент ОПЕК, министр нефтяной промышленности Алжира Шакиб Хелиль, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press. По его словам, в конце месяца станет ясно, все ли члены картеля приняли меры по сокращению добычи нефти.

Напомним, 2 ноября с.г. Ш.Хелиль заявил, что если члены ОПЕК хотят, чтобы цены на нефть стабилизировалось на уровне 70-90 долл./барр., они обязаны выполнить решение о сокращении нефтедобычи и проинформировать об этом своих потребителей. Глава ОПЕК добавил, что ключевым фактором для сокращения объема нефтедобычи является решение Саудовской Аравии. "Все зависит от решения Саудовской Аравии. Сократит ли она нефтедобычу или нет, в любом случае это повлияет на стоимость нефти", - указал он.

Ранее, 24 октября 2008 г., на внеочередном заседании ОПЕК приняла решение сократить добычу нефти на 1,5 млн барр./сутки. Решение картеля о сокращении добычи вступило в силу с 1 ноября.