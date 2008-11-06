Кто и где митингует завтра в Киеве

Акции по случаю очередной годовщины Октябрьской революции завтра в Киеве планируют провести 8 партий и организаций.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам внутренней политики КГГА, наибольшее количество участников планируют привлечь к празднованию годовщины Октябрьской революции коммунисты.

В частности, предусматривается, что 15 тысяч человек примут участие в шествии от станции метро “Арсенальная” по улице Грушевского и Европейской площади до Майдана Незалежности. Об этом говорится в заявке городской организации Коммунистической партии Украины. Также коминисти планируют пикетировать Секретариат Президента Украины.

Кроме того, отдельной заявкой КПУ сообщает еще об одной акции с участием 8 тысяч человек, которая пройдет с 9.00 до 16.30. Ее участники также будут передвигаться от Арсенальной площади до Майдана Незалежности.

На Бессарабской площади Ленинский коммунистический союз молодежи Украины с 8.00 до 16.00 организует митинг по случаю годовщины Октябрьской революции. Планируется участие около 2 тысяч человек.

Акцию “Цепь скорби” проведет в этот день столичная организация Украинской народной партии, привлекши к ней 5 тысяч человек. Участники мероприятия планируют пройти от памятника Ленину до Майдана Незалежности, по Европейской площади, а дальше - к Кабинету министров Украины, Верховной Раде и к Арсенальной площади. Мероприятие запланировано к проведению с 9.00 до 21.00.

На Михайловской площади Украинская партия с 17.00 устраивает панихиду. В заявке речь идет о 300 чел.

Социалистическая партия Украины организует 7 ноября манифестацию, в которой планируется участие 500 чел. Акция будет проходить с 9.30. Сбор участников состоится на Арсенальной площади, после чего манифестанты пройдут колоннами также на Европейскую площадь.

В то же время Украинская национальная ассамблея проведет завтра возле Секретариата Президента акцию протеста с 8.00 до 20.00. Согласно заявке, предусмотрено привлечь к этому мероприятию около тысячи чел.

Там же ГО “Антикоммунистический трибунал” планирует провести митинг с привлечением тысячи чел. Время проведения акции – с 8.00 до 18.00.

ВО “Свобода” 7 ноября организует акцию под названием “Преступления коммунизма должны быть осуждены, коммунистическая идея - запрещена“ на Майдане Незалежности. Будет проходить она с 8.00 до 22.00. В заявке указано участие тысячи чел.