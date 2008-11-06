Представление нового хозяина Проминвестбанка отложили

Планируемое на сегодня представление нового собственника «Проминвестбанка» перенесено на ближайшее время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Согласно заявлению пресс-службы, сегодня планировалось провести пресс-конференцию, на которой должны были представить собственника 68% акций банка, но по неуказанной причине дата события перенесена.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины заявил, что 3 ноября т.г. новый стратегический инвестор предъявил права на владение и управление 68% акций ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») и фактически стал его основным владельцем.

Как отмечается в сообщении НБУ, регистрация прав нового владельца осуществлена в установленном законодательством порядке.

В то же время, временному администратору – заместителю председателя НБУ Владимиру КРОТЮКУ, который был введен в соответствии с постановлением Нацбанка 7 октября 2008 года, представлен комплекс мер по финансовому оздоровлению банка. Он предусматривает вливание в банк средств в размере, который полностью возобновит его платежеспособность и ликвидность на протяжении месяца. Также до конца текущего года будет осуществлена рекапитализация «Проминвестбанка», в результате его уставный капитал вырастет более чем в 5 раз.

Как подчеркивается в сообщении НБУ, меры временного администратора и нового владельца банка полностью согласованы с правлением Национального банка Украины.