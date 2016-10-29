ГПУ начала заочный суд над "министром обороны ДНР"

Генпрокуратура начала процедуру заочного осуждения так называемого «министра обороны» террористической организации «ДНР».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Генеральной прокуратурой начата процедура заочного осуждения в отношении гражданина Украины Х. – так называемого министра обороны террористической организации «ДНР», который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание и управление террористической организацией) и ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков)», - говорится в сообщении.

Читайте такжеДело против "и.о. министра экономики ЛНР" передали в суд

По данным ведомства, в апреле 2014 года «гражданин Украины Х.», находясь в Донецке, вступил в сговор с «ДНР» относительно осуществления управления вооруженными подразделениями террористов на должности так называемого командующего «народной армией «ДНР» – министра обороны».

Позже, как отметили в «министр обороны ДНР» 12 апреля 2014 года организовал массовые беспорядки против власти, которое сопровождалось угрозами и захватом здания прокуратуры Донецкой области.

Шевченковский райсуд Киева 27 октября 2016 года удовлетворил соответствующее ходатайство органа предварительного расследования, согласованное с прокурором, и предоставил разрешение на осуществление в отношении подозреваемого Х. специального досудебного расследования в этом уголовном производстве, отмечается в сообщении.

Напомним, первым «министром обороны» террористической организации «ДНР» был с 10 апреля по 7 мая 2014 года Игорь Хакимзянов, уроженец Макеевки.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 7 мая 2014 года заявил о задержании Хакимзянова в Мариуполе.

Позже террориста Хакимзянова обменяли на украинских военнопленных. В частности, как заявлял советник главы МВД Антон Геращенко, «его обменяли на наших ребят, которые попали в плен».