На Донетчине заочно будут судить "судью", которая предала Украину и сотрудничала с террористами "ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, следователи установили, что в январе 2015 года 50-летняя жительница города Макеевки, будучи действующим судьей Апелляционного суда Донецкой области, приняла предложение руководства террористической организации «ДНР» и заняла должность так называемого «судьи Верховного суда ДНР».

13 октября 2015 года, находясь на временно оккупированной территории, а именно – в помещении бывшего здания Апелляционного суда Донецкой области, женщина принимала участие в заседании военного трибунала в отношении одного из членов незаконного вооруженного формирования.

При этом она осуществляла свои функции на основании так называемого «уголовного кодекса» «ДНР», что противоречит основополагающим принципам Конституции и другим законодательным актам Украины.

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Действия судьи-предательницы квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации).

Сейчас обвинительный акт прокуратурой утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Поскольку женщина находится на непідконтрольній украинской власти территории и на допросы к следователям не появляется, ее будут судить заочно.

Судьи, которая изменила присяге на верность Украине грозит до 15 лет заключения.