Нафтогаз хвастает рекордными прокачками газа в Европу

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что Украина планирует в 2009 году увеличить транзит газа в Европу до 120 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в рамках международной научно-технической конференции «Нефтегазовый комплекс Украины как составляющая энергетической безопасности Европы».

По его словам, в 2008 году Украина прокачает рекордный объем газа в Европу за всю историю существования ее газотранспортной системы.

Как сообщал УНИАН, ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-октябре т.г. увеличила транзит природного газа в страны Европы на 13%, или на 11,1 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 99,1 млрд. куб. м, что является наивысшим показателем за всю историю существования газотранспортной системы Украины.

Увеличение объемов транзита обусловлено ростом экспортных поставок ОАО “Газпром” в страны Европы для обеспечения возрастающего потребления российского природного газа европейскими странами.

Рекордные объемы транзита в очередной раз подтвердили, что ДК “Укртрансгаз” поддерживает газотранспортную систему Украины в надлежащем техническом состоянии, является надежным партнером ОАО “Газпром” по транспортировке природного газа в страны Европы, а украинский маршрут транспортировки газа имеет существенные резервы для их наращивания.

Напомним, в 2007 году Украина транспортировала в страны Европы 112,1 млрд. куб. м. природного газа, что на 1,7 млрд. куб. м, или на 1,5% меньше, чем в 2006 году. Основной причиной снижения объемов транзита газа в 2007 году стала переориентация ОАО “Газпром” поставок газа на юг Российской Федерации через введенный в эксплуатацию газопровод “Октябрьская-Сохрановка” в обход территории Украины.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состоит из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м., в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.