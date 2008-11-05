Ющенко ознакомится с ходом подготовки Харькова к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 18 ноября планирует осуществить рабочую поездку в Харьков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ в интервью изданию «Главред».

По его словам, во время поездки глава государства намерен ознакомиться с ходом подготовки Харькова к проведению Евро-2012.

«Президент прилетит в Харьков, я думаю, 18 ноября, посмотрит на ход строительства нового терминала (в Харьковском аэропорту, где начата реконструкция к Евро-2012 – УНИАН). Это первый суперобъект. Второй объект – это стадион, который мы реконструируем исключительно за счет средств областного бюджета, и вложили уже более 60 миллионов», - сказал А.АВАКОВ.