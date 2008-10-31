Яценюк: сегодняшний закон - только первый шаг

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что следующим шагом по урегулированию ситуации в Украине должно стать принятие экономического законодательства, стимулирующего экономический рост.

Об этом он заявил сегодня во время программы «Свобода на Интере».

А.ЯЦЕНЮК заметил, что принятие сегодня закона о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса является лишь первым шагом по урегулированию ситуации. По его словам, необходимо сделать все, чтобы возобновить доверие к банковскому сектору, в частности, гарантировать, что банковские депозиты населения будут сохранены и возвращены.

Кроме того, по словам председателя ВР, должно быть сохранено кредитование и стабилизирован валютно-обменный курс.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что частично этого удастся достичь за счет принятого сегодня антикризисного закона и сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме того, заметил А.ЯЦЕНЮК, необходимо решить вопрос относительно занятости населения и «поддержки экономической жизни как таковой». А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Национальный банк Украины сегодня делает все возможное, чтобы банки, которые попали в трудное положение, «полностью не упали». «Те меры, которые осуществляются, они плодотворны. Но нужно четко понимать, что кризис невозможно преодолеть ни за месяц, ни за два, ни за три», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, в Европе более-менее стабилизация ситуации начнется через полгода, а в Украине - немного позже.