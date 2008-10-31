В г.Ромны демонтировали последний из четырех памятников Ленину

В городе Ромны Сумской области демонтировали последний из четырех памятников Владимиру Ленину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, Роменский городской совет принял решение о демонтаже четырех памятников В.Ленину еще в мае этого года.

Во исполнение этого решения три монумента были демонтированы, а поскольку четвертый считался памятником архитектуры, для его демонтажа необходимо было разрешение Министерства культуры и туризма Украины.

Последний монумент стоял в центре города. Дождавшись подтверждения, что он не представляет художественной, культурной или исторической ценности, памятник демонтировали и перенесли во двор Роменского краеведческого музея.

В целом в Сумской области планируют демонтировать 140 памятников деятелям коммунистического режима. Также в регионе активно идет процесс переименования улиц, названия которых ассоциируются с коммунистическим прошлым. Всего в Сумской области уже переименовано около 155 улиц и населенных пунктов.