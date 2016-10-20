Одесский облсовет просит Порошенко отменить переименование улиц в городе

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение депутаты приняли сегодня на сессии областного совета.

В тексте документа говорится, что «Одесская ОГА при принятии решения о переименовании проспекта Маршала Жукова на проспект Небесной сотни, улиц Валентины Терешковой на улицу Героев Крут, Бабушкина на Семена Яхненко, 25-ой Чапаевской дивизии на Инглези не учла мнение общественности и не соблюла требования законодательства».

Присутствовавшая на сессии вице-губернатор Соломия Бобровская информировала, что облгосадминистрация действовала согласно закону о декоммунизации, а рекомендованный список имен предоставлен Украинским институтом национальной памяти.

Она отметила, что «местные администрации, которые могли внести свои правки, не сработали в установленный срок» и посоветовала депутатам «не позориться на всю страну».

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Депутат облсовета Виталий Саутенков назвал Бобровскую «уважаемой гостьей нашего города» и акцентировал: «Вы уедете, а мы здесь родились и будем жить дальше, так что позвольте одесситам самим решать, на каких улицах нам жить».

Несколько депутатов заявили, что вышеназванное распоряжение ОГА было подписано в выходной день – субботу. Это, по словам выступавших, делает распоряжение нелегитимным.

Глава облсовета Анатошлий Урбанский отметил, что документ не был, зарегистрирован в управлении юстиции в установленном порядке.

После обсуждения "за" решение о принятии обращения проголосовали 54 депутата, 2 - "против", 17 – не голосовали.

Как сообщал УНИАН, глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили в мае подписал распоряжение о переименовании ряда улиц Одессы в рамках закона о декоммунизации. Ряд новых наименований вызвали протест у части горожан. Вскоре мэрия приняла решение дополнительно переименовать ряд объектов.