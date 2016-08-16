В Одессе неизвестные разбили мемориальную доску маршалу Жукову

Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на фото одессита Бориса Яворского.

Тот на своей странице в Facebook сообщил, что мемориальная доска Жукову была разбита примерно в 21:15.

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"Полиции, как всегда, "очень важен наш звонок", - добавил он.

Как подчеркивает издание, другие одесские памятные знаки Жукову, в частности в начале и в конце проспекта его имени (он же - Небесной сотни), а также мемориальная доска на улице Канатной - на данный момент целы.

Напомним, в Одессе не завершилась история с переименованием проспекта Маршала Жукова. В мае областные власти распорядились переименовать его в проспект Небесной Сотни, однако городские власти сейчас инициируют возвращение ему, а также улицам Гайдара и Валентины Терешковой прежних названий, отмечая, что они не попадают под декоммунизацию.