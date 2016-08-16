В Одессе неизвестные разбили мемориальную доску маршалу Жукову
15 августа неизвестные разбили мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, которая висит на стене дома по Дворянской улице, где жил военачальник.
Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на фото одессита Бориса Яворского.
Тот на своей странице в Facebook сообщил, что мемориальная доска Жукову была разбита примерно в 21:15.
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"Полиции, как всегда, "очень важен наш звонок", - добавил он.
Как подчеркивает издание, другие одесские памятные знаки Жукову, в частности в начале и в конце проспекта его имени (он же - Небесной сотни), а также мемориальная доска на улице Канатной - на данный момент целы.
Напомним, в Одессе не завершилась история с переименованием проспекта Маршала Жукова. В мае областные власти распорядились переименовать его в проспект Небесной Сотни, однако городские власти сейчас инициируют возвращение ему, а также улицам Гайдара и Валентины Терешковой прежних названий, отмечая, что они не попадают под декоммунизацию.