В Одессе неизвестные разбили мемориальную доску маршалу Жукову

14:24, 16 августа 2016
Общество
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15 августа неизвестные разбили мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, которая висит на стене дома по Дворянской улице, где жил военачальник.

/ facebook.com/Yavorsky.Boris

Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на фото одессита Бориса Яворского.

Тот на своей странице в Facebook сообщил, что мемориальная доска Жукову была разбита примерно в 21:15.

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"Полиции, как всегда, "очень важен наш звонок", - добавил он.

Как подчеркивает издание, другие одесские памятные знаки Жукову, в частности в начале и в конце проспекта его имени (он же - Небесной сотни), а также мемориальная доска на улице Канатной - на данный момент целы.

Напомним, в Одессе не завершилась история с переименованием проспекта Маршала Жукова. В мае областные власти распорядились переименовать его в проспект Небесной Сотни, однако городские власти сейчас инициируют возвращение ему, а также улицам Гайдара и Валентины Терешковой прежних названий, отмечая, что они не попадают под декоммунизацию.

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