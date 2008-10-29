Отряд из 710 человек четыре дня ищет пропавшую 3-летнюю девочку

В Новгородковском районе Кировоградской области в поисках пропавшей 25 октября 3-летней девочки задействованы более 700 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в области.

За четыре дня спасатели обследовали 10 га территории села Ингуло-Каменки, где проживает семья пропавшего ребенка, а также прилегающую степную зону, осмотрено 132 домовладения и неработающих объекты сельскохозяйственного назначения. Поиски велись вдоль береговой линии реки Ингул, при помощи специального водолазного оборудования проверено около 100 квадратных километров дна и поверхности водоема.

Сегодня для проведения поисковых работ привлечен сводный отряд из 710 человек, в состав которого вошли работники ГУ МЧС в области, местной воинской части, студенты Государственной летной академии Украины и Кировоградского юридического института.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило 25 октября около 18.00. Днем девочка играла у дома, ходила к реке. Когда начало темнеть, родители обнаружили, что ребенок пропал.