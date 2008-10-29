Без кредита МВФ Украина окажется на грани дефолта – Нацбанк

Без кредита Международного валютного фонда в Украине ускорится инфляция и страна окажется на грани дефолта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

По его словам, в таком случае Украина окажется в списке стран с повышенной вероятностью дефолта - таких как Исландия, Аргентина и Пакистан.

Как сообщал УНИАН, правительство, Нацбанк и МВФ согласовали на уровне экспертов условия выделения Украине стабилизационного кредита stand-by на сумму 16,5 млрд. долл. Программа финансирования должна быть одобрена Советом директоров МВФ. Для вынесения этого вопроса на Совет директоров необходимо принятие Верховной Радой антикризисного закона, проект которого уже в целом позитивно оценен МВФ.