Евро на украинском межбанке достиг максимума

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками - 6,0850/6,1850 грн. за 1 долл., к 11:00 цены поднялись до 6,1400/6,1900, к закрытию ценовые уровни достигли верха 6,3400/6,3750 грн./ долл., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:00 НБУ продавал валюту по курсу 5,5 грн./долл. США.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2190/0,2245 грн. за 1 руб., а к 11:00 цены выросли до 0,2210/0,2265. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2275/0,2330 грн. за 1 руб. В России курс доллар-рубль упал до 27,3025 (-0,0648).

«На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2483/85, а к 15:15 поднялись 1,2519/21. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 7,5915/7,7265, к 11:00 цены ушли вверх 7,6595/7,7320. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 7,9325/7,9865», - говорится в сообщении.