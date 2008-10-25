За использование чужого пароля можно сесть на пять лет

Использование чужих компьютерных паролей и шифров будет рассматриваться на Тайване как уголовное преступление, за которое можно получить срок не менее пяти лет.

"Мы просто хотим напомнить людям, что несанкционированное использование чужих шифров - это преступление", - цитирует представителя полиции РИА “Новости” со ссылкой на "Чайна пост".

Полицейский привел в качестве примера случай, когда оставленная невеста воспользовалась паролями своей соперницы и аннулировала от ее лица все учебные курсы, на которые соперница была записана. В тот раз все закончилось принесением личных извинений, сообщает издание.