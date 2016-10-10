Под прикрытием авиации и артиллерии: резервисты преодолевали оборону воображаемого противника на "Широком Лане" (видео)
13:37, 10 октября 2016Общество
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На полигоне "Широкий Лан" резервисты 72-й отдельной механизированной бригады тренировались преодолевать оборону противника.
Скриншот видео
Как сообщает пресс-служба Минобороны в Facebook, бойцы преодолевали оборону воображаемого противника под прикрытием армейской авиации и при поддержке артиллеристов 40-й артиллерийской бригады.
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