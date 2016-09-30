С парашютом на воду: спецназ Нацгвардии десантировался с высоты 2 километра (фоторепортаж, видео)

На днях на базе Александрийского аэродрома воинской части 2269 Национальной гвардии Украины подразделения специального назначения выполнили прыжки с парашютом на воду с высоты 800 и 2000 метров.

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