С парашютом на воду: спецназ Нацгвардии десантировался с высоты 2 километра (фоторепортаж, видео)
14:29, 30 сентября 2016Общество
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На днях на базе Александрийского аэродрома воинской части 2269 Национальной гвардии Украины подразделения специального назначения выполнили прыжки с парашютом на воду с высоты 800 и 2000 метров.
У каждого из спецназовцев за плечами десятки прыжков / ngu.gov.ua. Андрей Некрасов
«Целью проведения учебно-методического сбора является совершенствование навыков и повышение классной квалификации специалистов парашютно-десантной подготовки отрядов спецназначения», - цитирует пресс-служба Нацгвардии начальника отдела противодиверсионной и воздушно-десантной подготовке полковника Олега Василенко.
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Как отмечается, у каждого из спецназовцев за плечами десятки прыжков с разных высот различными способами.
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