Евросоюз готов существенно либерализовать пошлины для Украины

Заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ заявляет, что Евросоюз в соглашении о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) готов предусмотреть существенную либерализацию пошлин.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня украинским журналистам после завершения 4-го раунда переговоров между Украиной и ЕС о ЗСТ.

“Мы сейчас обменялись своими предложениями по тарифам, обсудили это. В принципе, они готовы либерализовать сразу после вступления в силу соглашения очень существенный объем нашей торговли, то есть предложить нулевую пошлину”, - сказал заместитель министра.

В то же время он не уточнил, по каким позициям ЕС готов сегодня установить “нулевые” пошлины.

Вместе с тем В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что Украина также предлагает ЕС отказаться от системы тарифных квот.

“В действительности, это (тарифные квоты – УНИАН) инструмент либерализации доступа на рынок. То есть существует какая-то пошлина, предположим 100%, а на объем 100 тыс. тонн дается 1% пошлина. Но стоимость менеджмента, связанного с использованием квот, часто может компенсировать разницу между 1% и 100%”, - сказал заместитель министра экономики Украины.

“То есть эта разница может быть перекрыта различными административными, бюрократическими процедурами, я уже не хочу говорить о коррупционных аспектах, потому что все может быть, когда вы приходите и хотите получить квоту, а затем начинается “хождение по мукам”, - сказал он.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что именно поэтому на переговорах о зоне свободной торговли Украина отстаивает позицию отказа от тарифных квот, а также максимального уменьшения пошлин.

При этом он напомнил, что сегодня существует большой дисбаланс в торговле между Украиной и ЕС, поскольку европейский экспорт намного превышает импорт.

Как сообщал УНИАН, 20-24 октября в Брюсселе состоялся четвертый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Создание зоны свободной торговли должно стать одним из ключевых положений нового соглашения об ассоциации. Переговоры о новом базовом соглашении между Украиной и ЕС начались 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли – 18 февраля 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца 2009 года.

По данным Еврокомиссии, в 2007 году ЕС экспортировал в Украину товаров на 22,368 млрд. евро, а импортировал из Украины – на 12,392 млрд. евро.