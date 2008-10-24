Доллар в обменниках уже по 6 гривен 20 копеек

Доллар в обменниках уже продают по 6 гривен 20 копеек, передает ICTV. Банкиры прогнозируют, что это не предел. Нацбанк также продолжает повышать официальный курс. Если вчера он его установил на отметке 5,09 гривны за доллар, то сегодня уже 5,15. Люди паникуют из-за экономического кризиса, поэтому традиционно запасаются иностранной валютой.

Эксперты утверждают: до конца года курс вряд ли упадет, а если Международный валютный фонд не предоставит Украине ожидаемый кредит, то уже в январе за доллар могут просить до 7 гривен.

Впрочем, Нацбанк традиционно демонстрирует спокойствие. В этом году НБУ потратил на интервенции для поддержки стабильности украинской валюты почти 3 миллиарда гривен. Сегодня в золотовалютных резервах остается свыше 34 миллиардов долларов.