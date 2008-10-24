В Восточноукраинском университете открылась кафедра ЮНЕСКО

В Восточноукраинском национальном университете имени В.Даля (Луганск) открыли кафедру ЮНЕСКО "Духовно-культурные ценности образования и воспитания".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в центре связей с общественностью университета.

В поддержку основания кафедры выступили ученые из 5 стран мира.

Кафедра открыта на базе Научно-исследовательского института духовного развития человека - первого и единственного в Украине заведения, научная деятельность которого направлена на изучение феномена духовности, на преодоление кризиса духовности в обществе, на утверждение общечеловеческих и национальных духовно-моральных ценностей. Институт духовного развития человека создавался как научный центр для ученых Донбасса, поэтому в нем функционируют научно-исследовательские лаборатории: "Поликультурного воспитания и образования" в Краматорске, "Творческого развития личности" в Донецке, "Экология жизни" в Горловке, "Формирование духовных ценностей дошкольника" в Славянске, "Духовных принципов семейного воспитания" в Луганске и др.

В структуре Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля Институт духовного развития человека функционирует с 2003 года. Два года назад получил статус научно-исследовательского института.