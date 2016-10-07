Дело против "и.о. министра экономики ЛНР" передали в суд

Об этом сообщает прокуратура Луганщины.

Установлено, что гражданка Украины инициировала и предоставила согласие на назначение его на должность так называемой «исполняющей обязанности министра экономического развития и торговли» террористической организации «ЛНР».

Действуя в составе указанной террористической организации, последняя совершила действия, направленные на свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине, а также действия, направленные на незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины вопреки Конституции.

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В связи с тем, что указанное лицо скрывается на временно оккупированной территории Луганской области с целью своего уклонения от уголовной ответственности, было проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого прокуратурой области обвинительный акт направлен в суд.

Женщину подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Согласно данным сайта «правительства» луганских террористов, «должность и.о. министра экономики» в нем занимает Елена Костенко.