На Донетчине будут судить "пресс-секретаря" террориста Губарева
Прокуратура Донецкой области передала в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Донецка, который в 2014 году был пресс-секретарем самопровозглашенной организации "Народное ополчение Донбасса" террориста Павла Губарева.
Об этом сообщает ТСН.
Следствие установило, что обвиняемый в феврале-марте 2014 года принимал участие в пророссийских митингах в Донецке, во время которых Губарев призывал к насильственному захвату государственной власти и свержению конституционного строя Украины.
Читайте такжеВ России застрелили двух украинских бизнесменов - СМИ
Обвиняемый во время этих митингов снимал все на телефон и размещал видео на YouTube. Он был задержан и арестован за распространение сепаратистских материалов.
Представитель Губарева обвиняется по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти
В сообщении прокуратуры Донецкой области говорится, что арестованный полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, предоставляя полезную информацию про участников и организаторов сепаратистских митингов в Донецке в 2014 году.