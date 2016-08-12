На Донетчине будут судить "пресс-секретаря" террориста Губарева

Об этом сообщает ТСН.

Следствие установило, что обвиняемый в феврале-марте 2014 года принимал участие в пророссийских митингах в Донецке, во время которых Губарев призывал к насильственному захвату государственной власти и свержению конституционного строя Украины.

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Обвиняемый во время этих митингов снимал все на телефон и размещал видео на YouTube. Он был задержан и арестован за распространение сепаратистских материалов.

Представитель Губарева обвиняется по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти

В сообщении прокуратуры Донецкой области говорится, что арестованный полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, предоставляя полезную информацию про участников и организаторов сепаратистских митингов в Донецке в 2014 году.