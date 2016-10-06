Памятка путешественникам в РФ

Гражданам Украины, выезжающим за границу, стоит знать, что субъектом защиты их прав на территории других стран, в том числе, России, с которыми существуют дипломатические отношения, занимаются консульства Украины. Согласно Указу Президента Украины «О консульском статуте Украины», консул ведет учет граждан, которые постоянно проживают в той или иной стране или прибыли на короткое время. Таким образом, официально пересекая границу, любой гражданин автоматически становится объектом наблюдения консула.

В случае с пересечением границы с Российской Федерацией, консул обязан уведомить гражданина Украины о законодательстве России, а также может без доверенности представлять интересы граждан Украины в учреждениях государства пребывания. Если гражданин Украины информирует консула о ненадобности такого представительства, или о том, что его интересы будет представлять другое лицо – представительство консулом прекращается.

Официально пересекая границу, любой гражданин автоматически становится объектом наблюдения консула

Но, в любом случае, если произойдет инцидент с привлечением граждан Украины к ответственности (уголовной, гражданской, административной) на территории России, такая ситуация контролируется консулом на предмет соответствия законодательству.

Следуя в Россию, гражданам Украины, для упреждения каких-либо претензийнарушения местного законодательства, следует учитывать следующие моменты. Первое - въезд граждан Украины в Россию осуществляется по безвизовому режиму. Однако необходимо помнить, что пребывание украинцев на территории РФ ограничено сроком 90 дней (это ограничение не действует, если у гражданина Украины есть разрешение на постоянное место жительства).

Второе - срок административного задержания в России не может превышать три часа, за исключением производств по делу об административном правонарушении, посягающем на установленный режим государственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на территории Российской Федерации, правонарушении, совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, или о нарушении таможенных правил (тогда задержание может быть продлено до 48 часов).

Третье - в случае задержания в рамках уголовного преследования, гражданину Украины должно быть гарантировано: право звонка родственникам, право на адвокатскую защиту, право давать или не давать объяснения, право общаться на родном языке.

…Выезжать в Россию или не выезжать – личное право каждого гражданина Украины. Тем более, в соответствии с Конституцией Украины, любое лицо, которое на законных основаниях пребывает на территории Украины, может свободно перемещаться по ее территории или покидать страну. И только суд в некоторых случаях может такое право ограничить.

Что касается рисков, связанных с политическим фактором, я бы не рекомендовал в нынешней ситуации выезжать в Россию гражданам Украины, которые занимают активную гражданскую позицию и являются людьми публичными, но не имеют так называемого «политического иммунитета». Мы помним историю с депутатом Верховной Рады (который был задержан на марше в память Бориса Немцова в марте 2015 года), но она закончилась всего лишь коротким задержанием только благодаря особому статусу народного депутата и всеобщей огласке.

Выезжать в Россию или не выезжать – личное право каждого гражданина Украины

Риск поездок в Россию для украинцев, в первую очередь, существует тогда, когда человек, в силу своей профессии, может быть использован в качестве заложника нынешней ситуации. Но, в любом случае, в демократическом и социальном государстве право решения о выезде – личное дело каждого.

Роман Савчук, управляющий партнер ЮФ «Правовой консалтинговый центр»