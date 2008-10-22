У Тимошенко хотят продать Укртелеком японцам

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ предполагает, что покупкой «Укртелекома» могут заинтересоваться некоторые японские компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Мы не исключаем подтягивание инвесторов, в частности из Японии, к участию в приватизации «Укртелекома». По предварительной оценке специалистов и экспертов, есть ресурсы у мощных японских компаний, которые могли бы быть заинтересованными дать реальную цену за «Укртелеком», потому что за бесценок купить желающих много, а в этих условиях нас интересует реальная цена», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что вопрос приватизации "Укртелекома" поднимался на заседании Совета национальной безопасности и обороны. «Президент сказал, что он подумает по этому поводу, но долго думать уже нет времени», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - национальный оператор фиксированной связи (более 10 млн. абонентов), оказывает также услуги мобильной связи (более 16 тыс. абонентов).

Доход компании в 2007 году составил более 8 млрд. грн., чистая прибыль - 267 млн. грн., что по сравнению с 2006 годом меньше на 40%, а с 2005 годом - в 2 раза.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ОАО «Укртелеком» на 2008 год, которым предусмотрено, что компания получит 7 млрд. 498 млн. 800 тыс. грн. доходов, расходы будут достигать 7 млрд. 490 млн. 100 тыс. с прибылью 8,7 млн. грн.