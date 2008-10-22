Как уберечь свои деньги от кризиса
08:53, 22 октября 2008Общество
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Экспертные рекомендации
Хранить сбережения в гривне, долларе и евро одновременно, ограничить потребление и брать кредиты в той валюте, которая является источником постоянных доходов. Это экспертные рекомендации - как смягчить удар финансовой нестабильности по карманам рядовых граждан, передает 5 канал.
Правительству же и Нацбанку эксперты рекомендуют таки прибегнуть к национализации проблемных банков с последующей их продажей частным инвесторам, диверсифицировать золотовалютные резервы и проводить курс постепенной девальвации гривни.
Первоочередными мерами считают бездефицитный бюджет и сокращение социальных программ, а за счет высвобожденных средств предлагают рефинансировать реальный сектор экономики.
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