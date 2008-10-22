Как уберечь свои деньги от кризиса

Хранить сбережения в гривне, долларе и евро одновременно, ограничить потребление и брать кредиты в той валюте, которая является источником постоянных доходов. Это экспертные рекомендации - как смягчить удар финансовой нестабильности по карманам рядовых граждан, передает 5 канал.

Правительству же и Нацбанку эксперты рекомендуют таки прибегнуть к национализации проблемных банков с последующей их продажей частным инвесторам, диверсифицировать золотовалютные резервы и проводить курс постепенной девальвации гривни.

Первоочередными мерами считают бездефицитный бюджет и сокращение социальных программ, а за счет высвобожденных средств предлагают рефинансировать реальный сектор экономики.