Украина поднялась в рейтинге свободы слова

Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала очередной ежегодный рейтинг свободы слова в мире.

Из 173 стран, которые вошли в список, лучшая ситуация со свободой слова в Исландии, Люксембурге и Норвегии. Наихудшая – в Эритрее, Северной Корее и Туркменистане.

Украина улучшила свои позиции на 5 пунктов. С 92 она переместилась в этом году на 87 место.

Россия занимает в рейтинге 141 место. На 120 ступеньку опустилась Грузия, где журналистам препятствовали объективно освещать августовский конфликт с Россией.

Радио Свобода