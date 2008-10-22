Тимошенко: стабилизация и выборы - вазимоисключающие вещи

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что законопроекты о стабилизации экономической ситуации в течение двух дней будут доработаны и направлены в Верховную Раду на рассмотрение.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение Ю.ТИМОШЕНКО высказала после совещания с представителями экономической и финансовой элиты по вопросам противодействия финансовому кризису.

«Сутки-двое нам потребуются для того, чтобы антикризисные законы согласовать в экспертных кругах и с теми мировыми финансовыми организациями, которые готовы под определенные решения ВР предоставлять очень серьезную финансовую помощь Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, подготовленный законопроект планируется обсудить с лидерами фракций, чтобы уже при его рассмотрении в сессионном зале этот законопроект поддержали не менее 226 депутатов.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО предостерегла от внесения на рассмотрение в парламент в одном пакете законопроектов по стабилизации экономической ситуации и по финансированию досрочных выборов.

«Я хочу подчеркнуть, что стабилизация финансовой, экономической жизни в стране и досрочные выборы – это взаимоисключающие вещи. Именно поэтому я хотела бы увидеть лицо того должностного лица, которое предложило практически сделать из законопроекта, который необходим стране, пирожок с отравленной начинкой, с расходованием полумиллиарда гривень на выборы, в то время как эти деньги нужны на стабилизацию банковской системы и поддержку ее дееспособности», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что фракция БЮТ никогда не поддержит в парламенте голосование этих законопроектов в одном пакете.